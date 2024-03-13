Около 60 километров ограждений установят на подмосковных дорогах в этом году

Порядка шестидесяти километров новых ограждений установят на региональных дорогах в Подмосковье в текущем году, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут более чем в тридцати городских округах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», указали в ведомстве.

Так, на дорогах региона смонтируют сорок восемь километров металлических барьерных ограждений и десять километров — перильных, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Наибольший объем работ будет выполнен в Щелково, Истре и Чехове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог в регионе после зимнего периода.