Около 60 специальных трафаретов нанесли на железнодорожных переходах в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года на пешеходных переходах через железнодорожные пути в Подмосковье нанесли порядка 60 специальных трафаретов, работы прошли в 12 округах в рамках комплекса мер по безопасности. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что трафареты помогают напомнить жителям и гостям региона о правилах безопасности на железной дороге. Помимо этого, в целях реализации комплекса мер по безопасности на железной дороге также строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, устанавливают камеры и проводят специальные дежурства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.