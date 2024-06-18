Отлов более пяти тысяч бездомных собак провели в Подмосковье для их стерилизации и вакцинации
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С начала 2024 года в Подмосковье отловили более 5,1 тысячи бездомных собак, чтобы провести их стерилизацию и вакцинацию, а после — выпустить в прежнюю среду обитания, работы проходят в рамках программы по регулированию численности безнадзорных животных «ОСВВ». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В процессе отлова специалисты действуют аккуратно, чтобы не навредить и не доставлять стресс животным. Бездомных собак привозят в приюты и после обязательного карантина проводят необходимое медицинское вмешательство: обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию, устанавливают микрочип с уникальным номером и ушную бирку», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Отметим, что жители региона могут сообщить о бездомной собаке по единому телефону колл-центра: 8 (800) 550-65-22.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.