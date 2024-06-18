Отлов более пяти тысяч бездомных собак провели в Подмосковье для их стерилизации и вакцинации

С начала 2024 года в Подмосковье отловили более 5,1 тысячи бездомных собак, чтобы провести их стерилизацию и вакцинацию, а после — выпустить в прежнюю среду обитания, работы проходят в рамках программы по регулированию численности безнадзорных животных «ОСВВ». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.