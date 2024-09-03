Около 70 человек госпитализированы в больницы КБР с кишечным отравлением

В Баксане зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона. Соответствующей информацией ведомство поделилось в телеграм-канале.

В городе Баксан, расположенном на территории Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрирована вспышка острого кишечного отравления. В настоящее время 70 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях региона.

Также в Минздраве заявили о том, что состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Их обеспечили всеми необходимыми лекарственными препаратами для скорейшего выздоровления. У некоторых заболевание протекает в более легкой форме, поэтому они остаются на амбулаторном лечении. Несмотря на это, специалисты ведут ежедневный мониторинг их состояния.

В ведомстве добавили, что у одного из пациентов наблюдалась положительная динамика и его перевели в отделение.

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