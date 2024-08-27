Прокуратура взяла на контроль ход дела об отравлении детей в подмосковном бассейне

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с ЧП в спортивно-развлекательном центре в Егорьевске, где дети отравились парами хлора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

После посещения бассейна четверо несовершеннолетних обратились за медпомощью, всем им поставили предварительный диагноз — «токсическое действие паров».

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации.

По предварительным данным, из-за сбоя в работе автоматической установки в бассейн поступила слишком высокая концентрация хлорсодержащего раствора.

Ход и результаты уголовного дела контролирует Егорьевская городская прокуратура.