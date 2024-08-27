Прокуратура взяла на контроль ход дела об отравлении детей в подмосковном бассейне
Фото: [t.me/mosoblproc]
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с ЧП в спортивно-развлекательном центре в Егорьевске, где дети отравились парами хлора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
После посещения бассейна четверо несовершеннолетних обратились за медпомощью, всем им поставили предварительный диагноз — «токсическое действие паров».
Пострадавшим была оказана медицинская помощь, они отказались от госпитализации.
По предварительным данным, из-за сбоя в работе автоматической установки в бассейн поступила слишком высокая концентрация хлорсодержащего раствора.
Ход и результаты уголовного дела контролирует Егорьевская городская прокуратура.