Около 800 заявок участников СВО подано на кадровую программу «Герои Крыма»

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, на кадровую программу «Герои Крыма» подали заявки о регистрации уже почти 800 участников спецоперации. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что регистрация на участие в программе открыта до 30 марта текущего года включительно. С 31 марта начинается тестирование, которое продлится трое суток.

Отмечается, что победители конкурсного отбора пройдут обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки на базе КФУ им. В.И. Вернадского и стажировку в органах власти. За каждым из них будет закреплен персональный наставник.

Ранее член Совета при президенте России по развитию общества Юлия Белехова заявила, что проект «Герои Подмосковья» поможет преодолеть уверенность.