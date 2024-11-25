Около 930 тыс. обращений поступило в Центр управления регионом Нижегородской области с 2020 года

Примерно 930 тыс. обращений поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области с момента его открытия в 2020 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Добавляется, что в течение четырех лет поступило 453 тыс. сообщений от жителей в соцсетях и 472 тыс. обращений через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В настоящее время ЦУР Нижегородской области курирует работу более 3,7 тыс. региональных госпабликов, через них в органы власти поступает свыше 60% всех обращений жителей региона.

Уточняется, что также в этом году открыли еще 16 межмуниципальных центров управления, главной задачей которых стало усиление взаимодействия органов местного самоуправления с жителями через цифровые платформы.

Ранее сообщалось, что свыше шести тысяч обращений отработали специалисты ЦУР «Бизнес» в Подмосковье за полгода.