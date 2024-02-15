Около четырех тысяч человек прокатились на губернаторских каруселях в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе на каруселях, установленных в подмосковных парках и на общественных территориях по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, прокатились порядка четырех тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Самой посещаемой стала карусель, установленная в сквере имени Зайцева в Коломне, на ней прокатились более 700 человек. На втором месте оказалась карусель Сергиева Посада (500 человек), на третьем — карусель в Ногинске (400 человек). В ведомстве напомнили, что данные аттракционы можно посещать бесплатно. Отметим, что в парках, где установлены карусели, созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.