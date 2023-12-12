Около четырех тысяч самозахватов земельных участков устранили в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала этого года в рамках работы муниципального земельного контроля в Подмосковье удалось устранить около четырех тысяч случаев самовольного занятия земельных участков. Об этом сообщили в областном Минимуществе.
«Использование земли без оформления соответствующих документов, будь то право собственности или договор аренды, — считается самозахватом. А это нарушение, за исправлением которого следят наши земельные инспекторы», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.
По словам министра, в прошлом году после получения предостережения около 1,6 тысячи правообладателей освободили самовольно занятые территории путем демонтажа строений, еще порядка 2,4 тысячи человек — узаконили самозахват путем перераспределения земель. В результате в областной бюджет поступило более 297 миллионов рублей.
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