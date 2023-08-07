Около девяти тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Около девяти тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в Московской области за минувшую неделю.

Как сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, более 5,5 тысячи ям отремонтировали на муниципальных дорогах, еще свыше 3,4 тысячи — на региональных.

Больше всего ям на муниципальной сети ликвидировали в Балашихе, Серпухове, Мытищах, Щелкове, Королеве и Люберцах, уточнили в ведомстве. На региональной — в Кашире, Зарайске, Луховицах, Коломне и Серебряных Прудах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов внимательно следить за ямочным ремонтом дорог.