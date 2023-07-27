Около двух тысяч заявок поступило на детский творческий конкурс подмосковной Системы-112

На творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» поступило уже около двух тысяч заявок. Больше половины конкурсантов — мальчики. Кроме того, свыше трехсот заявок подано в номинации, где участвует вся семья, сообщила пресс-служба региональной Системы-112.

В ведомстве напомнили, что ежегодный конкурс проводится при поддержке правительства Подмосковья. Цель творческого соревнования — объяснить подрастающему поколению, как правильно вести себя в случае ЧП.

«Как проще и доходчивее это сделать, чтобы самим детям было интересно узнавать информацию? Конечно же, при непосредственном участии ребенка — через игру, через состязание, через конкурс», — подчеркнули в ведомстве.

Прием заявок на конкурс продолжается. Работы можно отправить на электронную почту konkurs112@mail.ru или по адресу: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, дом 7а. В письме обязательно нужно оставить пометку «На конкурс». Принимаются рисунки, плакаты, поделки, тексты с иллюстрациями, мультипликация, коллажи и многое другое. Узнать более подробную информацию о технических требованиях к работам можно по ссылке.

​​Творческое соревнование проходит в двух возрастных категориях — от пяти до десяти лет и от одиннадцати до восемнадцати лет. Кроме того, есть номинации, в которых можно участвовать всей семьей.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел встречу с руководителями молодежных и волонтерских организаций Подмосковья.