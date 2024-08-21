Около двух тысяч звонков зафиксировали на горячей линии для жителей Курска в Подмосковье

В Подмосковье организовали горячую линию, чтобы оказывать помощь пострадавшим из Курской области и их близким, операторы обработали уже около двух тысяч звонков. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева уточнила, что чаще всего жители обращались по вопросам получения выплаты в размере 10 тысяч рублей и гуманитарной помощи. Помимо этого, операторы помогают родственникам найти близких в пунктах временного размещения, оказывают психологическую поддержку и не только. Позвонить для консультации из Подмосковья можно по номеру 122 с добавочным 6, затем 1. Жители из других регионов могут позвонить по номеру +7 (800) 550-50-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.