Около двухсот ярмарок пройдет в Подмосковье в первый месяц лета

В сорока округах Подмосковья в июне пройдут фермерские ярмарки. Об этом сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Всего в первый месяц лета в Московской области планируют провести около двухсот ярмарок различной тематической направленности.

«Это возможность не только реализовать свой товар, но и познакомить покупателя с новинками», — отметил Филимонов.

По его словам, больше всего ярмарок пройдет в восьми городских округах, в том числе Истре, Красногорске и Балашихе. Полный список ярмарок доступен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье занимает первое место среди регионов России по производству сыров.

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