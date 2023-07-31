Около двухсот ярмарок пройдут в Подмосковье в августе

В августе в Подмосковье пройдет 191 ярмарка, их проведут в 39 городских округах. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Помимо уже знакомых жителям тематических ярмарок «Лето в Подмосковье» и «Товары регионов России», ярмарки также будут посвящены началу учебного года и православным праздникам — Яблочному Спасу, Ореховому Спасу и Медовому Спасу», — рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

По его словам, для посетителей представят фермерскую продукцию местных товаропроизводителей, а также производителей из других регионов России. Большинство ярмарок пройдет в Зарайске, Красногорске, Щелково, а также в Волоколамском и Воскресенском округах. Часть мероприятий будут посвящены Дню государственного флага, Дню арбуза, Дню физкультурника и Дню рождения тельняшки. Полный список предстоящих ярмарок можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.