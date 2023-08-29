Около двухсот ярмарок провели в Московской области в августе
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Около 200 ярмарок организовали в августа в 39 городских округах Московской области, сообщили в областном Минсельхозпроде. 165 из них были тематическими, остальные — сельскохозяйственными.
«Большое количество ярмарок посвящено началу учебного года, а также православным праздникам — Яблочному, Ореховому и Медовому Спасам. Помимо этого, прошли и другие, уже знакомые и полюбившиеся жителям, тематические ярмарки: «Лето в Подмосковье» и «Товары регионов России», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Больше всего ярмарок прошли в Зарайске, Красногорске, Щелково, Волоколамске, Одинцово и Воскресенске. На них жители могли приобрести молочную и мясную продукцию, сыры, мед, кондитерские изделия. Ознакомиться с полным списком ярмарок можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.