Около двухсот ярмарок провели в Московской области в августе

«Большое количество ярмарок посвящено началу учебного года, а также православным праздникам — Яблочному, Ореховому и Медовому Спасам. Помимо этого, прошли и другие, уже знакомые и полюбившиеся жителям, тематические ярмарки: «Лето в Подмосковье» и «Товары регионов России», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.