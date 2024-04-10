Около двухсот компаний получили поручительства гарантийного фонда Подмосковья с начала года
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
С начала 2024 года поручительства Московского областного гарантийного фонда на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей получили 194 субъекта МСП, в общей сложности за отчетный период фонд заключил 209 договоров по предоставлению поручительств для привлечения кредитного финансирования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Гарантии фонда позволили субъектам МСП привлечь более 3,7 миллиарда рублей финансирования в рамках получения кредитов в банках», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, например, поддержку фонда в размере 9,8 миллиона рублей получила компания «Хлебъ Иван Давыдовъ» из Каширы. Это позволило привлечь кредит на 14 миллионов рублей. Средства планируют направить на пополнение оборотных средств предприятия, которое занимается производством и реализацией бездрожжевого хлеба. Узнать подробности о получении поручительств можно здесь.
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