Около двухсот компаний получили поручительства гарантийного фонда Подмосковья с начала года

С начала 2024 года поручительства Московского областного гарантийного фонда на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей получили 194 субъекта МСП, в общей сложности за отчетный период фонд заключил 209 договоров по предоставлению поручительств для привлечения кредитного финансирования. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.