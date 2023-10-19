Около двухсот миллионов рублей выплатили льготникам Подмосковья в качестве компенсации за капремонт

С начала этого года в Московской области на выплату компенсации взноса за капитальный ремонт льготникам направили порядка 200 миллионов рублей. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

По словам министра, на компенсацию могут претендовать отдельные льготные категории граждан, а также пенсионеры старше 70 лет, которые проживают одиноко или в семье из неработающих пенсионеров. В областном Минсоцразвития уточнили, что размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.