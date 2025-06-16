Около пяти тысяч сертификатов на маткапитал выдали семьям в Нижегородской области с начала года

В Нижегородской области отделением Соцфонда было выдано семьям около пяти тысяч сертификатов на материнский капитал с января текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что сертификаты на маткапитал были выданы автоматически в беззаявительном порядке. Указанная система действует уже пять лет. Документы формируются на основании информации о рождении детей, которые внесены в отделениях ЗАГС, и отправляются родителям на Госуслугах.

Ранее сообщалось, что россиянкам, родившим до 24 лет, увеличат маткапитал.