Около пятидесяти тысяч семей в Московской области получили выплату на новорожденного в этом году

С начала этого года выплату в размере 20 тысяч рублей получили около 50 тысяч семей с новорожденными детьми, сообщили в областном Минсоцразвития. Ее можно потратить на покупку предметов и средств для ухода.

Общая сумма выплат составила 945 миллионов рублей, уточнила министр социального развития региона Людмила Болатаева. В ведомстве напомнили, что семьи при рождении ребенка могут получить единовременную выплату или подарочный набор, в котором есть все необходимое для новорожденного. Данная мера поддержки реализуется в рамках региональной программы «Я родился в Подмосковье» нацпроекта «Демография». Отметим, что подать заявление на получение выплаты можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.