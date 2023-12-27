Около пятисот метров пожарных напорно-всасывающих рукавов закупили в Подмосковье для лесных пожарных

В Московской области для ГАУ МО «Центрлесхоз» закупили 135 единиц пожарных напорно-всасывающих рукавов для комплектации средств пожаротушения, сообщил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов. Закупку провели в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

По его словам, общая длина рукавов составляет почти 500 метров. Они необходимы для забора воды мотопомпами и пожарными автоцистернами в ходе тушения лесных пожаров. Рукава закупили четырех диаметров — 50, 75, 125 и 150 миллиметров.

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