Около пятисот пар зарегистрируют брак в парках Московской области

Порядка 500 пар планируют зарегистрировать брак в парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Напомню, что в шести парках региона уже есть готовые локации с арками, где можно заключить брак», — отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Она отметила, что на портале wedding.mosreg.ru молодоженам доступны более 60 площадок для торжества, в том числе, парки, усадьбы, музеи. В ведомстве уточнили, что наиболее популярными площадками стали парк имени Олега Степанова в Серпухове, парк имени Виктора Талалихина в Подольске и Раменский городской парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».