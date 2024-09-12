Около пятисот тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала кампании по вакцинации от гриппа в Подмосковье прививку сделали уже почти 500 тысяч человек, вакцинацию можно пройти в поликлинике, мобильном комплексе или в выходные в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. На данный момент прививка является наиболее эффективным способом профилактики данного заболевания», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед этим медицинский специалист проведет осмотр пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно здесь. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.