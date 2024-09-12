Около пятисот тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

С начала кампании по вакцинации от гриппа в Подмосковье прививку сделали уже почти 500 тысяч человек, вакцинацию можно пройти в поликлинике, мобильном комплексе или в выходные в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.