Около полусотни автобусов получила Рязань в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 году стартовало масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта. В прошлом году в Рязани появилось 20 новых автобусов большого класса на дизельном топливе. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что эти автобусы оснащены кондиционерами, терминалами безналичной оплаты проезда, системой видеонаблюдения, спутниковой навигацией, информационными табло, системой аудиоинформирования, Wi-Fi.

Отмечается, что благодаря указанному нацпроекту за три года в Рязани приобрели почти 50 автобусов большого класса, соответствующих всем современным стандартам, и 25 троллейбусов.

Ранее сообщалось, что еще 100 новых автобусов ЛиАЗ вышли на маршруты Подмосковья.