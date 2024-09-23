Около семи тысяч дефектов покрытия отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Свыше 6,9 тысячи дефектов покрытия ликвидировали на муниципальных и региональных дорогах Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на региональной сети специалисты «Мосавтодора» отремонтировали около 4,5 тысячи ям. Работы прошли в Кашире, Зарайске, Серебряныйх Прудах и в Луховицах. На муниципальной сети отремонтировано более 2,3 тысячи ям. Больше всего дефектов устранено в Балашихе, Раменском, Наро-Фоминске, Серпухове и в Богородском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.