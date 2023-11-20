Около шести тысяч человек посетили парки Подмосковья в День рождения Деда Мороза

Порядка шести тысяч человек посетили мероприятие «День рождения Деда Мороза», которое проходило в более чем 80 парках культуры и отдыха Подмосковья в минувшую субботу. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В ведомстве уточнили, что для посетителей представили театрализованные программы «Однажды в сказке», подготовили «Открытые мастерские», квесты «Кто такой этот Дед Мороз?», тематические фотозоны и другие активности. Помимо этого, в парках также состоялся телемост с Дедом Морозом. Отметим, что мероприятие было организовано при поддержке Минкульттуризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.