Около шести тысяч объектов дорожного и придорожного сервиса работают в Московской области

В Подмосковье функционируют около шести тысяч объектов дорожного и придорожного сервиса, включая 850 автомоек, более 1,6 тысячи автосервисов, 995 шиномонтажей и 3,5 тысячи многофункциональных центров, оказывающих полный комплекс услуг. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что органы местного самоуправления каждый год проводят инвентаризацию, чтобы выявить и ликвидировать несоответствующие стандартам содержания объекты дорожного сервиса.

«Только за прошедший год было выявлено около 180 объектов дорожного сервиса, нарушающих обязательные требования к осуществлению деятельности. В 2023 году 69 из них были приведены в соответствие. Помимо этого, мы стараемся идти навстречу бизнесу, давая рекомендации в области легализации своей деятельности. В этой связи предприниматели активно открывают новые объекты», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

По его словам, это помогает обеспечить комфорт всех участников дорожного движения. В ведомстве добавили, что недавно в Мытищах по адресу улица Мира, д. 26А открылись современная высокотехнологичная станция техобслуживания «ЕвроАвто» и магазин автозапчастей.

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