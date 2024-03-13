Около шестисот нарушений при размещении рекламы устранили в Подмосковье за зиму

За зимний период в Подмосковье устранили около 590 нарушений при размещении рекламных материалов. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

В ведомстве напомнили, что рекламные листовки и материалы запрещено размещать на фасадах зданий, опорах освещения, заборах и стенах. Одним из лидеров по количеству выявленных нарушений оказался городской округ Люберцы — 100 дефектов. Жителям региона напомнили, что за нарушение визуального облика территорий и размещение несанкционированных рекламных материалов им может грозить штраф в размере от 1,5 тысячи до 30 тысяч рублей в зависимости от статуса лица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.