Около сорока аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье с начала августа

С начала августа в Подмосковье выявили и ликвидировали порядка 40 аварийных деревьев. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что такие работы находятся на постоянном контроле инспекторского состава. Наибольшее число деревьев срубили в Дубне и Дмитровском округе. Вырубку проводят в целях обеспечения безопасности, потому что аварийные деревья могут упасть на линии электропередач, жилые дома или хозяйственные постройки, а также на пешеходов. Напомним, что сообщить о сухостойном дереве во дворе или на общественной территории можно в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.