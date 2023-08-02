Около ста бесплатных кинопоказов проведут в Московской области в августе

Жителей и гостей в Подмосковье ждут почти сто бесплатных кинопоказов, которые пройдут на 37 площадках в 24 городских округах в августе. Расписание представил областной проект «Кинопарк», сообщили в Минкульттуризме региона.

«Приглашаем жителей и гостей Подмосковья в наши летние кинотеатры под открытым небом. <…> Для зрителей подготовили насыщенную программу: семейный фэнтези-фильм «Солнце на вкус», приключенческую комедию «Мальдивы подождут», остросюжетный детектив «Хитровка. Знак четырех» и многие другие кинокартины», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Расписание показов можно найти здесь. Отметим, что проект «Кинопарк» областного Минкульттуризма и Креативного бюро «Регион» появился в 2016 году при поддержке правительства региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.