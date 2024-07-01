Около трехсот поливомоечных машин проводят аэрацию воздуха в Московской области

В условиях устойчивой жары подмосковные дорожные службы продолжают проводить аэрацию, чтобы снизить температуру асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Около 300 единиц спецтехники сегодня поливают порядка семи тысяч километров муниципальных и региональных дорог в 305 городах и населенных пунктах Подмосковья. В связи с жаркой погодой аэрация будет продолжена и в другие дни», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что такая процедура позволяет не только охладить асфальт, но и устранить пыль. Жителям региона также напомнили, что до конца недели в регионе прогнозируется жаркая погода. В связи с этим участников дорожного движения призывают быть аккуратными на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.