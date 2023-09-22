Около тридцати тысяч долголетов в Московской области посетили экскурсии летом
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
За это лето экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили почти 30 тысяч человек, всего для них провели более тысячи экскурсионных мероприятий. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Среди всех летних активностей наши долголеты с наибольшим удовольствием посещают экскурсии. <…> Проект становится все более популярным и возможностей для досуга все больше», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что проект объединил уже свыше 260 тысяч жителей Подмосковья. Всего для них доступны более 80 экскурсионных маршрутов. Узнать подробнее об активностях и записаться можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.