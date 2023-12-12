Около тридцати тысяч подмосковных десятиклассников написали диагностическую работу по математике

Региональную диагностическую работу (РДР) по математике, которая состоялась сегодня, написали около 30 тысяч десятиклассников из 931 школы Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В рамках этой работы ученикам нужно было решить 10 заданий. Их ответы будут проверять независимые эксперты в режиме онлайн через электронную систему. Проверку завершат до следующего понедельника. За выполненные задания школьники максимально смогут получить 12 баллов. По результатам работ будет определен уровень владения предметными знаниями по алгебре и геометрии, школьникам также дадут рекомендации по улучшению знаний по математике.

«РДР помогут учителям определить темы по математике, которым следует уделить больше внимания. Это позволит исправить выявленные «пробелы» в знаниях учащихся и более эффективно подготовить их к выпускным экзаменам», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.