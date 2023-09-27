Около тысячи электронных проектов освоения леса рассмотрели в Подмосковье с марта
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С начала марта госэкспертиза проекта освоения лесов в Подмосковье принимается только в электронном виде. За этот период было рассмотрено 878 таких документов, сообщили в областном Комлесхозе.
«Электронная форма проекта освоения лесов, несомненно, более удобна для лесопользователей <…>. По 386 из них специалистами Комлесхоза вынесено положительное решение, по 433 — отрицательное, и еще 59 проектов находятся в рассмотрении», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Он уточнил, что использовать лесные участки без проекта освоения и лесной декларации запрещено. За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.