Около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны живут в Рязани

По данным на начало текущего месяца, в Рязани проживало около тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что из них более сорока непосредственно участников Великой Отечественной войны, свыше 820 - тружеников тыла, более 40 человек награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», свыше 60 человек — бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Отмечается, что администрация города Рязани на постоянной основе взаимодействует с ветеранскими организациями, в том числе Рязанской городской организацией Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили ветерану в м.о. Шатура.