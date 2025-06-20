Около тысячи жителей Киева вышли на протесты против произвола власти

Около тысячи жителей Киева вышли на акцию протеста.

Среди протестующих представители профсоюзов, общественники и ветераны ВСУ. Они выступают против произвола АРМА (Национального агентства по розыску и менеджменту активов), которое незаконно изымает имущество и нарушает права граждан.

Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Инсайдер.ua".

Федерацию профсоюзов пытаются выселить из ее здания, полиция заблокировала вход. Участники протестов требуют решить вопрос до 24 июня. Также они настаивают, чтобы АРМА возглавил военный.

Ранее сообщалось о том, что внимание мира переместилось с Украины на Ближний Восток.