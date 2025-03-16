Околофутбольщики устроили побоище в Химках, одного мужчину пырнули ножом

Фанаты футбольных клубов устроили очередное масштабное столкновение — на этот раз они нарушили покой жителей подмосковных Химок.

В очередной раз конфликт между группами произошёл из-за поражения команды «Динамо-2» в матче против «Калуги» в учебно-тренировочном центре «Динамо Москва». По информации от местных жителей, в ходе столкновения один из участников получил ножевое ранение.

Сетевое издание Readovka выложило кадры произошедшей потасовки, снятой очевидцами. В настоящее время в произошедшем разбирается полиция, назначено проведение проверки.

Как рассказывают жители Химок, в учебно-тренировочном центре «Динамо Москва» выходные дни часто становятся свидетелями напряжённых матчей, после которых нередко происходят драки. Для болельщиков это своего рода развлечение.

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