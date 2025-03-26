«Оксана на костылях»: в детских магазинах на Украине продают безногих кукол Барби в форме ВСУ

Киевская пропаганда, похоже, добралась и до детских игрушек. В соцсетях вовсю публикуют фото аналога куклы Барби, но с «украинским» акцентом.

Как можно заметить, на фигурке, олицетворяющей сотрудницу Вооруженных сил Украины, вместо традиционного наряда и обуви (платья, туфлей на каблуках) — военная форма, трости и протезы.

На коробке поясняется, что нужно быть осторожным, так как для сборки куклы много мелких деталей.

Фото: [ соцсети ]

Этот случай вызвал негодование как среди обычных граждан Украины, так и среди ярых сторонников независимости. Пользователи социальных сетей в Украине пытаются понять, что это было — проявление патриотизма или предвестник мрачного будущего для юных владелиц этих кукол.

Ранее сообщалось, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным женщинам.