Оксфордский словарь объявил сочетание brain rot словом 2024 года

Словом года в английском языке стало словосочетание brain rot. Об этом сообщила пресс-служба издательства Оксфордского университета, где регулярно издается словарь английских слов. Такие данные привело в своем материале издание РБК.

Brain rot в буквальном смысле переводится как «разложение» либо «гниение мозга». Обычно этим словосочетанием обозначают ухудшение когнитивных способностей, а также психологического состояния из-за крайне высокого потребления информации, в особенности онлайн-контента, у которого нет содержательной ценности. На протяжении 2024 года такое слово стало использоваться почти в три с половиной раза чаще, чем ранее. За него проголосовало больше всего людей, которые участвовали в опросе. Всего в общественном голосовании, который устраивало издательство Oxford University Press, принимало участие более чем 37 тыс. человек.

Впервые выражение Brain rot появилось в книге писателя Генри Торо. Автор подразумевал под ним признак общего снижения умственных усилий.

Ранее сообщалось, что суд в Пермском крае вынес постановление о том, что слово «овца» не может быть оскорблением. Он сослался при этом на словарь бранных слов, куда данное слово не внесено.