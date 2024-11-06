Суд в Пермском крае отказался признать слово «овца» оскорблением

В Пермском крае суд отклонил иск женщины, которая требовала возмещения ущерба за использование оскорбительного слова «овца». Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщило агентство, жительница Лысьвы подала иск против местной женщины, требуя 20 тыс. руб. за оскорбление. Она утверждала, что данное слово причинило ей эмоциональный вред. Кроме того, истец просила открыть административное производство по статье 5.61 КоАП («Оскорбление»), но и в этом ей было отказано.

Юрист Александр Митрюк отметил, что суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска. Суд основывался на данных «Словаря русского языка», где уточняется, что слово «оскорбить» подразумевает значительное унижение человека, а также на «Словаре русской брани», в котором отсутствует термин «овца».

По мнению судящих, такое употребление может указывать на человека, заблудившегося в своих взглядах. Срок для подачи апелляций установлен до 15 ноября, после чего дело будет передано в Пермский краевой суд.

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