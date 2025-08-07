Олег Газманов ответил на санкции Италии во время отдыха в Сочи
Олег Газманов, известный исполнитель, резко отреагировал на введенные Италией против него персональные санкции. Свое мнение артист озвучил в видеообращении, размещенном на его странице в одной из социальных сетей.
Во время своего пребывания на отдыхе в Сочи, певец прокомментировал высказывания своей жены об Италии, где, как известно, Газманов владеет недвижимостью. Он подчеркнул, что чувствует себя «хорошо дома».
«Нафиг Италию, я — в Сочи. Они санкции наложили на меня, а я на них тоже наложил. Кто-то мечтает о загранице, а мне и дома хорошо», — сообщил Газманов.
Напомним, что ранее певцу был запрещен въезд на территорию Европейского союза. Кроме того, власти Италии и Латвии конфисковали его имущество.
