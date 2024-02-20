Олег Газманов раскрыл печальную изнанку шоу «Голос. Дети»

Артист Олег Газманов рассказал, что популярное вокальное шоу «Голос. Дети» было создано далеко не ради юных талантов и их продвижения. Откровенно о целях проекта исполнитель рассказал в программе «Утро с Веснушкой и Кипятошей», передает издание «Утро.ру» .

По мнению Газманова, шоу «Голос. Дети» и аналогичные передачи создаются только с целью поднятия рейтингов телеканала. После участия юные исполнители не понимают, что делать, и никто их не направляет.

«Детям, как правило, не хватает конкурсного репертуара, поэтому они зачастую поют не российские, а зарубежные песни», — отметил артист.

Газманов пообещал, что его проект «Родники. Дети» будет совсем другого формата. Его проведут 5 марта в Москве.

Газманов также вспомнил, как создал свой первый детский хит «Люси», когда его сыну Родиону было лишь 6 лет. Артист вдохновился первой любовью. Однако попытки превратить композицию в детскую не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что Родион Газманов высказался об СВО и своем участии в боевых миссиях.