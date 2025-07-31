Валерий Меладзе отказался от выступлений в России

Валерий Меладзе полностью исключил Россию из своего концертного графика — все выступления певца до 2026 года пройдут за рубежом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Популярный исполнитель Валерий Меладзе больше не планирует выступать в России. Как стало известно, его команда сформировала график концертов до 2026 года, и все мероприятия запланированы исключительно за пределами страны.

Российские ивент-агентства больше не могут забронировать выступление артиста даже для закрытых мероприятий. Представители певца подтвердили, что сотрудничество с российскими организаторами временно приостановлено, но не уточнили причины такого решения.

До этого Меладзе регулярно гастролировал по России, собирая аншлаги в крупнейших концертных залах. Теперь его поклонникам, желающим услышать живые выступления, придется посещать концерты за границей.

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