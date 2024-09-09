Ольга Бузова оконфузилась в сети, записав «патриотический» трек Made in Russia

В российском сегменте соцсетей активно обсуждают отрывок из новой композиции про российских граждан исполнительницы Ольги Бузовой Made in Russia. Многие пользователи сети услышали в нем плагиат на хит другой певицы Елены Ваенги.

9 сентября Бузова выложила в своем аккаунте в соцсетях отрывок своего нового творения. Там 38-летняя девушка поет про бесстрашных россиян, что «поют и пляшут».

Однако музыкальное оформление песни Ольги Бузовой показалось интернет-пользователям. В комментариях под публикацией подписчики напомнили Бузовой, что ее музыкальное произведение показалось им очень знакомым и практически как две капли воды похожим на песню Елены Ваенги «Желаю». Нашлись и такие, кто назвал использование Бузовой английского языка в композиции, которая якобы изначально позиционируется как патриотичная, совершенно неуместным.

«Зачем на анлийском-то», «Все вдруг запели про Россию», «Решила стать новым SHAMAN’ом», — подвергли певицу критике слушатели.

Ранее сообщалось, что юрист Хаминский оценил попытки привлечь Бузову к ответственности за скандальное выступление в откровенном наряде.