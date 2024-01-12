Тяжелая болезнь одолела загруженную гастролями Ольгу Бузову

Концерты поп-артистки оказались под угрозой срыва. Всему виной болезнь, которая свалила с ног диву, сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на соцсеть звезды.

Ольга Бузова посвящает себя карьере практически без остатка: помимо сцены она участвует в проектах и успевает вести собственный блог. Исполнительница всегда ответственно относилась к своим концертным планам, что недавно обернулось плохо для ее здоровья. Однако звезда решила, что гастрольный график слишком плотный, чтобы его нарушать.

Бузова не назвала болезнь, которая ее свалила с ног. В соцсети она пообещала выступить перед поклонниками и сейчас активно борется с недугом.

«Существуют обязательства и планы, которые невозможно отменить или перенести! С температурой справилась! Осталось помочь организму прийти в себя», — заявила Бузова в личном блоге.

При этом артистка показала, как ходит по дому с катетером в руке и ставит капельницу. Звезда делает все согласно указаниям врачей.

Поклонники помнят, что недавно Бузова также жаловалась на травму колена, из-за которой ездила на перевязки. Получить растяжение ей удалось, упав перед дверьми офиса.

Ранее сообщалось, что бывший супруг-футболист Бузовой хочет стать отцом в пятый раз. Его жена пока беременна четвертым ребенком.