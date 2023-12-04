Ольга Ермакова: раненым бойцам СВО помогают получить инновационные протезы

Обеспечение участников СВО средствами реабилитации обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. О ходе такой работы доложила руководитель регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Она отметила, что фонд оказывает помощь всем, кто был ранен и, например, пережил ампутацию. В том числе, 32 ветерана за счет фонда получат инновационные протезы, которые позволяют заниматься спортом и вести активный образ жизни. Еще для троих ветеранов уже закуплены электрические кресла-коляски и электрическая трость.

«Адаптация жилья – не менее важный вопрос. Московская область является пилотным регионом адаптации жилья для инвалидов», - напомнила Ольга Ермакова.

Сейчас в Подмосковье обследовано 18 квартир и частных домов в Люберцах, Мытищах, Королеве, Орехово-Зуево, Егорьевске, Ленинском округе, Воскресенске, Красногорске, Долгопрудном, Рузе, Можайске, Коломне. Планируется обследование в Лобне, Щелково, Сергиевом Посаде.

Руководитель филиала рассказала, что уже в декабре отремонтируют квартиру раненого военнослужащего из Балашихи, которому установлена инвалидность 1 группы. Сейчас боец проходит реабилитацию в центре «Ясенки», а когда вернется домой, там будут созданы все необходимые условия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.