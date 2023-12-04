Ольга Ермакова рассказала, какие обращения поступают в фонд «Защитники Отечества»

Руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова рассказала, с какими вопросами чаще всего обращаются бойцы и их семьи. Работу в этом направлении обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов.

Ермакова напомнила, что в Подмосковье много госпиталей, поэтому в областном филиале получают звонки из разных регионов – от Калининграда до Камчатки.

«С кем мы работаем? Работаем с ветеранами боевых действий, а также с членами семей погибших», - добавила руководитель филиала.

Один из вопросов, с которым обращаются чаще всего, – помощь в получении удостоверения ветерана. Кроме того, востребована помощь в оформлении соцподдержки и выплат, юридическая помощь, помощь в прохождении реабилитации, поддержка психолога. Также фонд помогает получить технические средства реабилитации и найти работу. Большое внимание уделяют увековечению памяти погибших и патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.