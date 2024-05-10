Олигархи Рублевки сравнили Хаматову с «прислугой» в русофобской Латвии

Чулпан Хаматова встала на сторону Запада, бросив страну-кормилицу и фанатов, которые не только ценили ее таланты, но и перечисляли деньги в благотворительные фонды. Именно по этой причине многие граждане разочаровались в актрисе, которая теперь развлекает латвийцев как может. Хаматова то участвует в камерных постановках, то крутится труппе Нового Рижского театра.

«А кому она там особо нужна? Тем более, без знания языков. Да еще и в русофобской Прибалтике! Вот и приходится ездить, подрабатывая, с моноспектаклями по местам и странам, где много русскоязычных. Это тут у нас она играла в театре Наций. А в Прибалтике есть только две нации — титульная и неграждане. К последним там относятся как к обслуге, людям второго сорта, и Хаматова теперь среди них», — высказалась Алена Кравец.

Хотя позиция Хаматовой давно понятна, у людей остались вопросы. Например, по какой причине актриса не отказывается от звания народной артистки РФ, если так сильно невзлюбила Россию. Ведь она благодаря такому статусу имеет доплаты.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее из-за вмешательства Украины отменили спектакль звезды Большого театра.