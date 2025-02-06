Олимпийская чемпионка Мастеркова опровергла слухи о своей госпитализации

Ряд СМИ ранее написали, что легкоатлетка Светлана Мастеркова попала в одну из московских больниц. Сама спортсменка опровергла эту информацию. Ее слова привел портал Starhit.

По утверждению ряда СМИ, у Мастерковой прогрессирует злокачественная опухоль мозга. В связи с этим медики положили ее в больницу для проведения инъекций, которые призваны бороться с онкологией. Сама Светлана очень эмоционально заявила, что многие слухи не соответствуют действительности, она находится дома и с ней все в порядке.

«Друзья, я не знаю, кто это делает и для чего. Ну это же бред какой-то! Вчера на дне рождения гуляли, ели мороженое», — указала она.

При этом на видео она действительно прекрасно выглядит. В своем микроблоге легкоатлетка регулярно рассказывает о том, насколько активную жизнь она ведет.

Ранее сообщалось, что артисту Александру Буйнову предстоит пройти курс онкотерапии. Его стоимость порядка 1 млн руб. Все лекарства для этого курса ему будут выданы за счет государства. Сам певец неплохо себя чувствует и планирует изменить свое здоровье в лучшую сторону.