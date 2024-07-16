Олимпийская чемпионка Мастеркова отпраздновала 50-летие марафоном

Глядя на Светлану Мастеркову не скажешь, что ей 56 лет. Подкачанная, спортивная белокурая девушка, способная пробегать невероятные для многих дистанции. В беседе с журналистами она отметила, что бег является важной частью ее жизни. Карьеру она посвятила ему, и добилась немалых высот. Мастеркова — двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге.

«50 лет я отметила марафоном! А второй марафон в жизни я пробежала в 55. Думаю, так и буду жить, тренироваться и доказывать себе прежде всего, что выглядеть так, как ты хочешь, и быть здоровой и спортивной можно в любом возрасте», — отметила Мастеркова.

Отметим, что Светлана до сих является той, кто установил мировой рекорд в беге на 1000 м в открытых помещениях. У нее ушло 2.28,98 минуты и еще никто не смог преодолеть этот рубеж.

Мастеркова отметила, что ее секрет — тяга к качественной и здоровой жизни, которую обеспечивает спорт. По ее словам, в 56 лет это помогает снова сложить пазл жизни.

Ранее сообщалось, что врач Мухина рассказала про фрукты, помогающие получить идеальный загар.