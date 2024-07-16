Врач Мухина рассказала про фрукты, помогающие получить идеальный загар

Врач и диетолог Марият Мухина в беседе с RuNews24.ru рассказала про продукты, которые могут получить ровный и красивый загар.

Лето — отличная возможность пополнить организм бета-каротином, влияющим на здоровье кожи и зрение. Больше всего элемента содержится в манго, апельсинах, ананасах, арбузах. Также можно обратить внимание на клубнику, персики и дыню. В этих фруктах много влаги, они способны напитать организм витаминами красоты. Защитить кожу и поспособствовать ее регенерации помогут черника и малина за счет антиоксидантов. Облепиха может похвастатстья витамином С и каротином.

«Для поддержания гидратации организма полезно готовить безалкогольный крюшон из фруктов, газировки и лечебных трав. Между прочим, многие лекарственные растения содержат антиоксиданты и другие полезные вещества. Настой из них эффективно защищает кожу от чрезмерного действия солнечных лучей благодаря свойствам фотопротекторов», — уточнила врач.

Травы предпочтительнее выбирать по количеству полифенолов. Это зеленый чай, лаванда, календула, ромашка и другие виды растений, которые можно заваривать и пить. К тому же, ими можно обтирать кожу для заживления после обильных солнечных ванн.

Стоит отметить, что фрукты и ягоды не способны защитить кожу на 100%, это лишь дополнительный способ. Важно использовать SPF-крем, носить головной убор, ухаживать за кожей в целом. Также стоит употреблять плоды в нормальном количестве, без перебора. В противном случае будет создаваться сильная нагрузка на печень, набираться лишние килограммы. Желательно проконсультироваться со специалистом.

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